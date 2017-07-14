Клименко: Товариші Аваков і Матіос, змушений вас засмутити

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко стверджує, що українські правоохоронці проводять обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.



Про це сам Клименко заявив на своїй сторінці в Facebook.



"Відкрив інтернет і був здивований, дізнавшись що у мене проходять обшуки. Товариші Аваков і Матіос, змушений вас засмутити, у мене обшуків немає", - пише Клименко.



"Єдине, що можу сказати, це замість військової прокуратури і національної поліції принести вибачення тим людям і підприємствам, які постраждали внаслідок непрофесіоналізму і політичного підґрунтя сьогоднішніх обшуків", - заявляє екс-міністр.



На його думку, "під виглядом боротьби з Клименком влада займається банальним бандитизмом".



Як повідомлялося, Головна військова прокуратура заявляла про проведення спільно з Національною поліцією 14 липня комплексу обшуків в приміщеннях, що належать екс-міністру Клименку.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос анонсував ряд затримань в ході обшуків в рамках справи Клименка.



Глава військової прокуратури заявив, що в ТРЦ "Гулівер" був виявлений таємний офіс банку екс-міністра доходів і зборів "Юнісон".



Українська правда