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У Харкові затримали ймовірних терористів ІДІЛ

П'ятниця, 14 липня 2017, 18:44

Служба безпеки України затримала в Харкові двох чоловіків, що ймовірно є терористами угруповання "Ісламська держава". Один із них перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom. Подія сталася 13 липня.

"Інцидент стався близько 19:30 на парковці торгового центру (ТЦ "Караван" – УП). Як розповіли свідки, до двох чоловіків (один з них був неслов'янської зовнішності) підійшли двоє громадян в цивільному і наказали тим лягти на землю," – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією видання, один із затриманих був поранений в ногу при спробі втечі. Наразі його життю нічого не загрожує.

"Двоє інших дістали зброю і наказали лягти на землю... Пролунали постріли, "бігун" впав", – розповів журналістам свідок.

Видання додає, що інформацію щодо приналежності затриманих до ІДІЛ їм підтвердили власні джерела у правоохоронних органах.

Теми: Харків
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