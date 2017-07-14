Суд Великобританії вперше виніс вирок щодо війни на Донбасі

Британський суд вперше визнав громадянина країни винним у терористичній діяльності в зв'язку з його участю в конфлікті на Донбасі.

Як повідомляє російська служба BBC, суд в Манчестері засудив британця Бенджаміна Стімсона, який входив до складу збройних формувань "ДНР" і "ЛНР", до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.

Суддя уточнив, що засуджує Стімсона до восьми років ув'язнення, але віднімає третину цього терміну за визнання провини.

"Ми вражені вироком. Він занадто суворий", - заявив батько засудженого Мартін Стімсон.

"Мені шкода, що мій син туди поїхав. Ми про це не знали. Ми думали, він працює на фермі", - додав він.

Сторона звинувачення говорила про те, що Стімсон мав "намір за сприяння інших осіб вчинити акти тероризму шляхом вступу до лав ополчення, що протистоїть владі України, і служби бійцем ополчення".

Однак суддя не знайшов доказів того, що Стімсон безпосередньо брав участь у збройному конфлікті.

Суддя постановив, що Бенджамін Стімсон не має екстремістських поглядів і не несе зараз небезпеки для населення Британії.

Спочатку Стімсон також звинувачувався у підготовці та здійсненні терористичних актів, але потім ці звинувачення було знято.

Бенджаміну Стімсону 41 рік. Він народився і виріс на півночі Англії. Восени 2015 року журналісти ВВС зустріли його неподалік Дебальцевого.

Він розповів, що вирушив на Донбас, оскільки вдома не бачив жодних перспектив. На той момент він вже півтора роки сидів без роботи.

Але не менш важливими для британця були й ідеологічні причини.

"Я вважаю те, що відбувається тут, західною імперіалістичною агресією проти Росії, проти людей, які не грають в західні гри", - сказав він тоді журналістам. Під час інтерв'ю Стімсон притримував карабін, що стояв поруч зі стільцем.

При цьому він говорив, що за три місяці, проведені на сході України, він жодного разу не стріляв у ворога.

На суді Бенджамін Стімсон заперечував свою участь у військових діях. За його словами, він провів на сході України чотири місяці, працюючи водієм швидкої допомоги.

Судячи з матеріалів справи, під час його перебування на Донбасі британець провів кілька тижнів в лікарні через проблеми зі шлунком, а потім досить багато часу перебував у тиловому розташуванні формувань "ДНР", лише епізодично виїжджаючи на передову.