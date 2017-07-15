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У Пентагоні не підтверджують загибель лідера ІДІЛ аль-Багдаді

Субота, 15 липня 2017, 00:31

Міністерство оборони США не має доказів, що лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бак аль-Багдаді був убитий під час операції російських ВКС в передмісті Ракка в кінці травня.

Про це заявив в п'ятницю міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає "Укрінформ".

"Якби нам було відомо, ми б вам сказали. Тепер же я не можу ні підтвердити, ні спростувати це", - зазначив він.

Меттіс підкреслив, що поки немає доказів про загибель ватажка терористів, позиція Пентагону полягає в тому, щоб вважати його живим.

Нагадаємо, 16 червня Міноборони РФ заявило про знищення 300 бойовиків ІДІЛ включно з лідером терористів Аль-Багдаді в Сирії. Це начебто трапилося внаслідок російського авіаудару, завданого наприкінці травня.

Бойовики ІДІЛ в липні також заявили про загибель свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАтероризм
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