Пентагон: Ліквідовано лідера афганського осередку ІДІЛ

Глава осередку терористичного угруповання ІДІЛ в Афганістані Абу Саїд був убитий в результаті авіаудару ВПС США.

Про це повідомили представники Пентагону, передає ВВС.

Відзначається, що бойовик був ліквідований 11 липня в провінції Кунар на сході Афганістану.

Також в Пентагоні повідомили, що в результаті авіаудару, крім Саїда, були вбиті інші терористи.

При цьому в ІДІЛ поки не заявляли про смерть Саїда.

Попередник Саїда Абдул Хасіб був ліквідований у квітні цього року.