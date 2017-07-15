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Пентагон: Ліквідовано лідера афганського осередку ІДІЛ

Субота, 15 липня 2017, 06:56

Глава осередку терористичного угруповання ІДІЛ в Афганістані Абу Саїд був убитий в результаті авіаудару ВПС США.

Про це повідомили представники Пентагону, передає ВВС.

Відзначається, що бойовик був ліквідований 11 липня в провінції Кунар на сході Афганістану.

Також в Пентагоні повідомили, що в результаті авіаудару, крім Саїда, були вбиті інші терористи.

При цьому в ІДІЛ поки не заявляли про смерть Саїда.

Попередник Саїда Абдул Хасіб був ліквідований у квітні цього року.

Теми: тероризмСША
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