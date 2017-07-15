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Луценко: Збільшення зарплат прокурорам відпрацюємо конфіскаціями мафіозних активів

Субота, 15 липня 2017, 15:04

Генпрокурор Юрій Луценко анонсував чергові "конфіскації мафіозних активів". 

Про це Луценко заявив, говорячи про 22 млрд. грн, які було конфісковано за поданням ГПУ та враховано до Держбюджету.

"22 млрд відтепер працюватимуть для оборони та розвитку країни. Серед головних напрямків - Міноборони, 4,5 млрд на закупівлю озброєння та військової техніки, закупівлю та виробництво боєприпасів, на будівництво житла військовослужбовцям, розробку новітнього ракетного озброєння,на озброєння БМ "Оплот", Мінфін - 7,8 млрд на підвищення обороноздатності, Нацгвардія - 900 млн на закупівлю озброєння та техніки, Нацполіція - 980 млн на матеріально-технічний розвиток, придбання автотранспорту, озброєння сил спецпризначення", - зазначив Луценко. 

"Держприкордонслужба - 700 млн на заходи з інженерно-технічного облаштування кордону, придбання засобів ідентифікації, закупівлю озброєння та техніки. Мінфін - 2,5 млрд на програми соціально-економічного розвитку в областях, "Укравтодор" - 1 млрд на розвиток автомобільних доріг, МінАПК - 2,6 млрд на підтримку фермерів, Мінрегіон - 4 млрд на відновлення сільської медицини (амбулаторії, швидкі допомоги, тощо)", - додав генпрокурор. 

 При цьому Луценко додав, що збільшення зарплат прокурорам на 600 млн "ми скоро відпрацюємо наступними конфіскаціями мафіозних активів".

Теми: Луценкозарплати
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