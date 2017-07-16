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Комі пише мемуари про роботу з Трампом

Неділя, 16 липня 2017, 07:10

Колишній директор ФБР Джеймс Комі пише мемуари про свій досвід роботи на держслужбі, книга буде присвячена найцікавішим і важким моментам його кар'єри, включаючи розслідування скандалів навколо листування Клінтон і втручання Росії у вибори в США.

Про це повідомила газета The New York Times, пише DW.com.

У минулі дні Комі зустрівся в Нью-Йорку з редакторами та видавцями, а наступного тижня видавництва зможуть придбати на аукціоні право на видання книги, повідомив Метт Летімер, співробітник літературного агентства Javelin.

За його словами, великі видавництва проявили жвавий інтерес до ще не написаної книги.

Відразу після раптового звільнення Комі з поста директора ФБР президентом Дональдом Трампом з'явилися чутки про те, що він подумує написати мемуари. Американські ЗМІ тоді повідомляли, що гонорар за книгу міг би скласти десятки мільйонів доларів.

Книга Комі не буде класичними мемуарами, що оповідають про все його життя, а скоріше буде присвячена принципам, якими він керувався в найважчі моменти кар'єри, повідомляє The New York Times.

Серед іншого, мова в ній піде про розслідування, пов'язане з використанням Гілларі Клінтон її особистої електронної пошти для службового листування, а також про складні стосунки Комі з президентом Дональдом Трампом в зв'язку з розслідуванням ФБР втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США.

"Це буде книга про лідерство та пошуки правди, витягнуті уроки і досвід, який він набрав за час кар'єри, в тому числі, досвіді, отриманому від взаємин з адміністрацією Трампа", - розповів виданню Летімер. За його словами, книга буде відповідати очікуванням більш "етичного" лідерства в США.

Мемуари Комі перед виходом у світ пройдуть стандартну перевірку органами юстиції та урядом, щоб упевнитися, що в них немає секретної інформації.

Незважаючи на це, як зазначає нью-йоркська газета, книга, ймовірно, буде містити невідомі досі деталі складних відносин Комі і Трампа, оскільки автор мемуарів відомий як людина, яка старанно записує все, що з ним відбувається.

Теми: ТрампСША
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