Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ: Бойовики ОРДО оголосили Седове прикордонною зоною з особливим статусом

Неділя, 16 липня 2017, 11:59
ОБСЄ: Бойовики ОРДО оголосили Седове прикордонною зоною з особливим статусом

У Донецькій області представники терористичної організації "ДНР" заборонили членам місії ОБСЄ проїзд в напрямку н.п. Сєдове та заявили, що населений пункт є "прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в’їзду-виїзду". 

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, оприлюдненому на сайті організації. 

"На блокпості, розташованому приблизно за 1,2 км на північний захід від підконтрольного "ДНР" смт Сєдове озброєні члени "ДНР" зупинили патруль СММ і не дозволили йому проїхати далі дорогою в напрямку Сєдового, посилаючись на накази від своїх командирів", - йдеться у повідомленні. 

Пізніше того ж дня член "ДНР" у цивільному одязі на тому ж блокпості у Сєдовому зупинив інший патруль СММ та заявив, що для в’їзду у селище необхідно отримати попередній дозвіл від  "ДНР", оскільки Сєдове є "прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в’їзду-виїзду".

 

Незадовго після цього троє озброєних чоловіків у формі військового типу підійшли до патруля СММ.

"Вони відмовилися представитися і в агресивній формі вимагали, щоб спостерігачі залишили цей район. Патруль СММ поїхали з блокпосту", - зазначили у місії.

За даними місії, водії та пасажири, перед тим як проїхати через блокпост, заходили у розташоване поблизу невеличке приміщення.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбаскордонОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: