У центрі Львова горить житловий будинок

У центрі Львова на перехресті проспекту Свободи та вулиці І.Тиктора горить будинок.

Як повідомляють очевидці у Facebook-спільноті Varta 1, пожежа супроводжується сильним задимленням.

На місці події присутні пожежні. Про причини пожежі та можливих постраждалих внаслідок НП не повідомляється.

В облуправлінні ДержНС повідомили, що повідомлення про пожежу на горищі житлового будинку на проспекті Свободи, 31 надійшло о 15:45.

"Займання було виявлено на 2-му, 3-му поверсі та горищі будівлі. О 17:02 пожежу локалізовано. Ліквідація пожежі триває", - зазначили у ДержНС.