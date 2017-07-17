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ЗСУ в 2017 році отримають більше 10 тис одиниць військової техніки

Понеділок, 17 липня 2017, 03:02

Відповідно до визначених Генштабом ЗСУ потреб, у 2017 році заплановано поставити у війська понад 10 тис. одиниць озброєння і військової техніки.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що передбачається також закупити нові і модернізовані зразки ОВТ, зокрема у державного концерну "Укроборонпром" та інших підприємств.

"Прийнято на озброєння 10 зразків озброєння і військової техніки. Ремонтно-відновні підрозділи Збройних сил відновили понад 6,4 тис. одиниць озброєння і військової техніки", - повідомив Шевчук.

Теми: Збройні сили
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