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ЗМІ: Бойовики взяли в заручники жінку на мосту Станиці Луганській

Понеділок, 17 липня 2017, 09:44
ЗМІ: Бойовики взяли в заручники жінку на мосту Станиці Луганській

Бойовики на окупованій частині мосту у Станиці Луганській взяли в заручники жінку-інваліда, 39-річну луганчанку.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, жінка - інвалід дитинства по слуху, її розшукують рідні.

Співрозмовник зазначив, що вона 13 липня 2017 року поверталася додому в окупований Луганськ, український контрольно-пропускний пункт пройшла, цьому є документальне підтвердження.

"Можливо, що на слуховому апараті сіли акумулятори, тому вона не могла розуміти, що саме від неї вимагають бойовики на блокпосту. Там вони зараз задають багато питань - про цілі поїздки, родичів і прописку", - уточнило джерело.

Очевидці повідомили, що терористи змусили її показати всі сумки, забрали мобільний телефон для перевірки.

За словами джерела, додому вона не повернулася.

10 липня повідомлялося, що в окупованому Донбасі безвісти зникнули 408 осіб.

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