70% українців за компроміси щодо Донбасу й 60% – за миротворців

70% згодні на компроміси заради досягнення миру на Донбасі і лише 18% бачать силовий шлях відновлення миру на сході України.

Про це свідчить опитування, проведене 9-13 червня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

52% опитаних вважають, що не усякі компроміси прийнятні, і лише 18% згодні йти на будь-які поступки заради миру. При цьому готовність до компромісів знижується із віддаленням від військових дій: на сході України на будь-які компроміси згоден кожен четвертий респондент, а на заході – кожен десятий.

Найбільш дієвими серед запропонованих рішень задля встановлення миру на Донбасі респонденти вважають міжнародний тиск на Росію з тим, аби вона відмовилась від втручання у конфлікт на Донбасі (38%), та успішну відбудову нормального життя на підконтрольній території Донбасу (28%).

У порівнянні з минулим роком зменшилась кількість осіб, які вважають, що для встановлення миру потрібно припинити фінансування окупованих територій сходу (з 20% до 11%), визнати російську мову другою державною (з 11% до 5%) та впровадити федеративний устрій в Україні (з 7,5% до 5%).

Зросла підтримка ідеї введення на Донбас міжнародного миротворчого контингенту – вона становить уже понад 60%, а 1/5 населення виступає проти. Лише ні півдні противників миротворців дещо більше за прихильників (38% супроти 36%). Не визначилися з цього питання 19% населення (на півдні – 25%).

Серед можливих варіантів політики України щодо непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей опитування виявило відсутність консолідованої позиції.

23% населення підтримують повну ізоляцію "ДНР" і "ЛНР"; 22% вважають за доцільне тримати економічну блокаду, але зберігати гуманітарні відносини, 22% виступають за дозвіл на торгівлю критично важливими товарами (продовольством і товарами повсякденного вжитку з боку України та антрацитом від непідконтрольних територій) та максимальною підтримкою гуманітарних зв’язків, а 15% виступають за максимальний розвиток зв’язків із непідконтрольними територіями – як гуманітарних, так і торговельних.

При цьому 55% українців бачать окуповані території сходу у складі України на довоєнних умовах. Ще кожен п’ятий респондент схиляється до можливості надання цим територіям більшого рівня автономії у складі України і близько 9% підтримали самостійне існування цих утворень або приєднання їх до складу Росії.

Порівняно з минулим роком скоротилася підтримка пропозиції надати більше прав нині непідконтрольним територіям. Найбільша підтримка надання автономного права самопроголошеним "ДНР" та "ЛНР" – на сході (28%), але й там це меншість, а більшість (47%) воліє, щоб ці території залишалися у складі України у довоєнному статусі.

Дослідження проводили з 9 по 13 червня, опитали 2018 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Олена Рощенко, УП