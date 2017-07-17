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Гройсман пропонує зробити в Гостомелі базу для лоу-костів

Понеділок, 17 липня 2017, 15:48

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив ідею розвитку аеропорту "Гостомель", який  виконує функцію бази для літаків ГП "Антонов", та перетворення його на базовий аеропорт для лоукостів, в тому числі ірландського лоукост-перевізника "Ryanair".

Про це сказав 17 липня в ході спеціальної наради з питань розвитку авіасполучення та ведення переговорного процесу з лоукост-перевізниками, інформує прес-служба уряду.

Прем’єр запропонував розробити проектну документацію розвитку аеропорту "Гостомель" із визначенням вартості всіх необхідних робіт.    

"Ми зараз маємо ухвалити рішення, яке дозволить нам вирішити одразу декілька питань, серед яких – скасування будь-яких монополій в "Борисполі", залучення нових авіаперевізників та зниження вартості квитків для наших пасажирів", – Гройсман

За підсумками наради, її учасники вирішили продовжити політику активного залучення лоукостів в Україну – і не однієї компанії, а декількох, опрацювати в якості тимчасового рішення надання умов для лоукостів в аеропортах "Бориспіль" або "Київ" (Жуляни) строком на один рік, а за цей час перетворити аеропорт "Гостомель" в аеропорт для лоукост-перевізників.

Окрім того, умовою залучення лоукостів має стати входження перевізників в регіональні аеропорти України.

Гройсман також підтвердив необхідність відновлення та завершення переговорів з "Ryanair" і доручив Міністерству інфраструктури проінформувати інші авіакомпанії про умови залучення перевізників в Україну.

Як повідомлялось, 17 липня глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що переговори з авіакомпанією Ryanair не припинялися і в найближчому майбутньому лоукостер почне роботу в Україні.

Як відомо, після тривалих переговорів, Ryanair зупинив продажі квитків в Україну та з неї і відмовився від виходу на український ринок.

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Українська правда

Теми: авіаКабінет міністрів
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