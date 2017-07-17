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На Херсонщині горить понад 9,5 гектарів лісу

Понеділок, 17 липня 2017, 17:05

На Херсонщині у двох лісництвах – Збур’ївському та Новокаховському горить ліс.

Про це повідомила у коментарі "Радіо Свобода" речниця управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Херсонській області Квіта Заобурна.

"Станом на 13 годину триває ліквідація пожежі Новокаховському лісництві. За даними обласного лісового господарства, площа пожежі складає близько 9,5 гектарів. Станом на 14 годину у Збур’ївському лісництві спостерігається окремі осередки тління лісової підстилки. Триває гасіння", – сказала вона.

 
дснс

Причини загорання в обох випадках наразі не відомі, до ліквідації пожежі на Херсонщині залучені пожежники і лісники, повітряну розвідку здійснює вертоліт.

За словами Заобурної, з 12 липня в області зафіксовано 7 загорань у лісових масивах загальною площею близько 20 гектарів.

Про пожежу у Збур’ївському лісництві повідомили 16 липня, у Новокаховському – вранці 17 липня.

Окрім того, раніше 17 липня управління ДСНС Херсонщини повідомило також про горіння сухої трави і сміття на площі 28 гектарах, а всього за поточну добу в області зафіксовано близько 13 випадків такого загорання.

Теми: ДСНС
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