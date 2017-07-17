Справа 26 лютого в Криму: Участь військових РФ підтвердили документально

У справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза захист представив документальні докази, що в подіях 26 лютого брали участь військовослужбовці РФ і приватні військові компанії.



Це сталося 17 липня в ході 143-го судового засідання, повідомив адвокат Микола Полозов.



Він розповів, що за день до арешту Чийгоза і в день його арешту співробітники поліції, співробітники ФСБ направляли на адресу слідчого документи про оперативно-розшукові заходи, в яких містилася недостовірна компрометуюча інформація, як про самого Чийгоза так і про події 26 лютого.



Захист впевнений, що в цих документах навмисно чорнили Чийгоза, для того, щоб слідчому і суду було простіше обрати запобіжний захід.



Полозов зазначив, що особливий інтерес викликає документ спрямований з Севастополя, в якому зазначено, що в подіях 26 лютого брали участь дві організації з Севастополя: приватна військова компанія "Чорное море", "Терское козацтво Севастополя".



"Перша організація є військовою, друга воєнізованою, і це безумовно укладається в ті обставини, які були досліджені в ході судового слідства, що після приїзду групи людей з Севастополя проросійські мітингувальники почали поводитися активніше, більш агресивно, почали застосовувати насильство", – розповів адвокат.



Полозов додав, що слідство не намагалося розслідувати ці обставини.

Як відомо, "Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо – щодо інших фігурантів процесу.

Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії "Русское единство".

QirimInfo