Україна незабаром може отримати від США військові катери

США і Україна домовляються про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017.

Про це заявив контр-адмірал ВМС України Андрій Тарасов, передають Крим.Реалії.

"Переговори перейшли вже на рівень нижчий, фактично рішення про передачу прийнято і обговорюються деталі. Сподіваюся, що цей процес буде досить швидким, і ми ці катери отримаємо", - сказав Тарасов.



За його словами, Росія користується нагодою, коли поруч є сучасні кораблі країн НАТО, щоб відпрацьовувати на них агресивні дії.



Як відомо, 10 липня В Одесі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze-2017.