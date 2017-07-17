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Україна незабаром може отримати від США військові катери

Понеділок, 17 липня 2017, 21:06
Україна незабаром може отримати від США військові катери

США і Україна домовляються про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017.

Про це заявив контр-адмірал ВМС України Андрій Тарасов, передають Крим.Реалії.

"Переговори перейшли вже на рівень нижчий, фактично рішення про передачу прийнято і обговорюються деталі. Сподіваюся, що цей процес буде досить швидким, і ми ці катери отримаємо", - сказав Тарасов.

За його словами, Росія користується нагодою, коли поруч є сучасні кораблі країн НАТО, щоб відпрацьовувати на них агресивні дії.

Як відомо, 10 липня В Одесі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze-2017.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАарміяфлот
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