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У Німеччині почалися слухання щодо проекту "Північний потік-2"

Вівторок, 18 липня 2017, 04:04

У німецькому Штральзунді почалися слухання щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", які стануть ще однією частиною отримання дозвільного посвідчення на будівництво трубопроводу.

Про це повідомляє DW.com.

Відзначається, що слухання почалися через півтора місяці після закінчення терміну подачі заперечень.

Як повідомляє газета Ostsee-Zeitung, п'ятиденні слухання, які проходять за закритими дверима, дозволять галузевим відомствам, громадським об'єднанням та зацікавленим громадянам привести свої аргументи. На адресу Гірничого управління в Штральзунді і Федерального відомства морського судноплавства і гідрографії надійшло понад 200 заяв.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) виступає проти надання дозволу на будівництво. За даними екологів, при будівництві тільки у виключній економічній зоні Німеччини буде виділено 239 тонн фосфору. Захисники природи також вимагають поліпшення компенсацій за передбачувану шкоду навколишньому середовищу.

Свою незгоду з будівництвом газопроводу раніше висловили і фермери з острова Рюген.

Почати будівництво другої черги газопроводу "Північний потік" довжиною 1200 кілометрів планується в 2018 році. Орієнтовна вартість проекту, який підтримує уряд ФРН, 9,5 млрд євро.

У фінансуванні трубопроводу, який щорічно зможе транспортувати в Німеччину і країни Європи до 55 млрд кубометрів російського газу, беруть участь цілий ряд західних фірм: німецькі Wintershall і Uniper, нідерландсько-британська Royal Dutch Shell, австрійська OMV, французька Engie.

Проти проекту активно виступають країни Балтії і Польща, вважаючи, що він зробить ЄС заручником Москви. Серйозні питання залишаються і у Єврокомісії.

Як зазначалося, сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, які в тому числі стосуються "Північного потоку 2", але поки законпроект загальмувався в Палаті представників.

Теми: газНімеччинаРосія
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