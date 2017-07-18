Держдеп США упевнений: Нідерланди зможуть провести суд по MH17

Держдеп США закликав міжнародне співтовариство до повного сприяння розслідуванню катастрофи рейса MH17 і висловив цілковиту довіру системі правосуддя Нідерландів.

Текст заяви оприлюднено на офіційному сайті Держдепу США.

"США будуть продовжувати підтримувати зусилля Спільної міжнародної слідчої групи і закликають інші держави до співпраці в повній мірі для того, щоб забезпечити залучення відповідальних до правосуддя", - наголошується в документі.

"Як ми і спільна група вже сказали, проросійські сили в східній Україні випустили ракету з системи БУК, яка була зведена на суверенну територію України з Росії, і саме ця ракета збила рейс MH17", - сказано в повідомленні.

"Ми вітаємо недавнє рішення групи передати справу до компетентного суду Нідерландів для притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій трагедії. Ми повністю впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об'єктивність і справедливість процесу", - йдеться в заяві.