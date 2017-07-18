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У Криму звинувачують Україну в "туристичній блокаді"

Вівторок, 18 липня 2017, 11:26

В анексованому Росією Криму вважають, що українська влада намагається завадити поїздкам українських туристів на кримські курорти.

Глава регіонального міжнаціонального комітету Заур Смірнов сказав "РИА Новости", що "Київ зробив спробу організувати нову блокаду півострова, цього разу туристичну".

"Наші джерела з числа службовців Держприкордонслужби України повідомляють про те, що отримали від київського керівництва команду створювати штучні перешкоди", – заявив він.

На думку Смирнова, такі заходи "продиктовано страхом" того, що українці побачать реальну обстановку в Криму, а не "київську пропаганду".

"Ми раді бачити українських туристів у Криму, де для всіх відпочивавальників створено комфортабельні умови і гарантовано безпеку", – стверджує він.

"Але спроба Києва блокувати поїздки своїх громадян нас не лякає, адже Крим не залежить від українського туриста", – заявив Смірнов.

17 липня кримське прикордонне управління ФСБ РФ заявило, що українці годинами стоять на прикордонних пунктах, чекаючи в кілометрових чергах проїзду до Криму. Нібито 15 липня "через перешкоди української сторони" люди витрачали на "Чонгарі" близько 13 годин.

Зі свого боку, українські прикордонники заявили 17 липня, що окупанти Криму створюють штучні черги на адміністративному кордоні.

"Новий тиждень вже традиційно окупанти починають зі створення штучних черг", – сказав у понеділок "Крим. Реалії" помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока.

Він заявив, що в черзі на в'їзд до Криму біля КПВВ "Чонгар" на той момент чекали 80 автомобілів, у районі контрольних пунктів "Каланчак" і "Чаплинка" черг не було, пішохідних черг також не спостерігалося.

Українські прикордонники заявляли також про зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон у порівнянні з минулим роком.

Виникнення черг вони пов'язували з тим, що російські служби уповільнили пропускні операції на своїх пунктах пропуску навпроти українських КПВВ.

Як відомо, з моменту анексії Криму Росією на початку 2014 року на адмінкордоні між материковою Україною і півостровом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Теми: КримтуризмРосіяПрикордонна служба
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