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У ЗСУ до 2020 року сформують сержантський корпус рівня країн НАТО

Середа, 19 липня 2017, 05:35

Професійний сержантський корпус рівня провідних армій світу буде створений в Збройних силах України до 2020 року.

Про це заявив на брифінгу головний старшина Збройних сил України начальник управління по роботі з сержантським складом Генштабу ЗСУ Олександр Косинський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Робота проходить за кількома напрямками, зокрема, щодо вдосконалення системи підготовки сержантів і солдатів. Для цього створені Центри підготовки, які за структурою, функціями та завданням практично тотожні відповідним навчальним закладам країн НАТО. Введено курси лідерства базового та середнього рівнів, дворівневі курси інструкторів ", - сказав він.

За словами Косинського, на сьогодні сержантський склад ЗСУ навчається у відповідних школах за кордоном, зокрема, в Школі НАТО в Обераммергау.

Крім того, ряд курсів для українських військових всередині країни проводять інструктори з США, Канади, Великобританії, Латвії, Литви.

Відповідаючи на питання про те, яку заплановано на 2020 рік чисельність сержантського складу в українській армії, він сказав: "Приблизно 1700 осіб, проте треба враховувати плинність кадрів і постійне навчання сержантів. Наше завдання - вийти на інший показник - кількість підготовлених сержантів в рік. Ми плануємо готувати на рік до 500 сержантів".

Він нагадав, що реформа професійного сержантського корпусу була активізована в 2015 році, після початку російської агресії.

Теми: Збройні силиНАТО
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