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Президенти України і Грузії в бінокль розглядали базу прикордонників РФ

Середа, 19 липня 2017, 10:52

Президент Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Грузії, в середу разом зі своїм грузинським колегою Георгієм Маргвелашвілі відвідав село Одзісі, розташоване на кордоні з Південною Осетією.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У селі Одзісі президенти двох країн з біноклів розглядали побудовану кілька років тому базу російських прикордонників, розташовану за кілька сотень метрів від зведених по лінії кордону дротяних загороджень.

"Президент Порошенко порівняв становище в окупованому регіоні Грузії з ситуацією на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

 
 
АП


Порошенко зацікавився гуманітарним становищем місцевого населення.

"За лінією розмежування у Цхінвальському регіоні Грузії - гуманітарна катастрофа. Люди не мають жодної надії на жоден прогрес, поки там є РФ", - зазначив президент.



Глава МЗС України Павло Клімкін, який супроводжував Порошенка, заявив журналістам, що жодні компроміси з Росією стосовно "окупованих територій" неможливі.

"Ми продовжуємо боротьбу, тому що ця боротьба не тільки за наші території, а й за наших громадян", - сказав він.

Теми: Грузія
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