Президенти України і Грузії в бінокль розглядали базу прикордонників РФ

Президент Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Грузії, в середу разом зі своїм грузинським колегою Георгієм Маргвелашвілі відвідав село Одзісі, розташоване на кордоні з Південною Осетією.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У селі Одзісі президенти двох країн з біноклів розглядали побудовану кілька років тому базу російських прикордонників, розташовану за кілька сотень метрів від зведених по лінії кордону дротяних загороджень.

"Президент Порошенко порівняв становище в окупованому регіоні Грузії з ситуацією на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

АП



Порошенко зацікавився гуманітарним становищем місцевого населення.



"За лінією розмежування у Цхінвальському регіоні Грузії - гуманітарна катастрофа. Люди не мають жодної надії на жоден прогрес, поки там є РФ", - зазначив президент.

За лінією розмежування у Цхінвальському регіоні Грузії - гуманітарна катастрофа. Люди не мають жодної надії на жоден прогрес, поки там є РФ. pic.twitter.com/1UcjzD67TR — Петро Порошенко (@poroshenko) July 19, 2017





Глава МЗС України Павло Клімкін, який супроводжував Порошенка, заявив журналістам, що жодні компроміси з Росією стосовно "окупованих територій" неможливі.



"Ми продовжуємо боротьбу, тому що ця боротьба не тільки за наші території, а й за наших громадян", - сказав він.