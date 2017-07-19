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Черниш: На Донбасі немає якісної питної води

Середа, 19 липня 2017, 11:00

На Донбасі відсутня якісна питна вода, а в Маріуполі є загроза нестачі води.

Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що система очищення на Донбасі була побудована ще за радянських часів, і зараз там існує проблема високого рівня мінералізації води.

"Зараз рівень домішок в воді дуже високий і якісної питної води в регіоні немає в принципі", - сказав він.

Він також додав, що непідконтрольною територією проходить частина "Південнодонбаського водоканалу", де він пошкоджений і який постачає воду з Сіверського Дінця в Маріуполь.

"Поставки води впали, мабуть, є пошкодження, але оцінити їх, а, тим більше, ліквідувати ми не можемо. Результат - система водопостачання неефективна: йдуть втрати води, електрики, падає якість води", - зазначив міністр.

За його словами, поставки води в Маріуполь впали до дуже низького рівня, і в місті можуть відчувати потребу в питній воді, а та, що надходить - низької якості.

При цьому міністр підкреслив, що зменшення поставок і нестача обсягів води не означає, що населення міста залишиться зовсім без води.

Крім того Черниш вважає, що місцева влада має ресурси для вирішення питання водопостачання.

Теми: Донбас
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