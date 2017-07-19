Полторак переконує, що бойовики не готують наступ

Загрозливих ситуацій на Донбасі, в тому числі будь-яких дій противника для проведення наступальних дій українська сторона на сьогодні не бачить.

Про це повідомив журналістам міністр оборони Степан Полторак перед засіданням уряду.

За його словами, ситуація в зоні АТО зберігається, приблизно, на одному рівні - до 20 обстрілів.

"Звичайно, ці обстріли відбуваються на таких загрозливих напрямках ... Але загрозливих ситуацій на сході України, формування угруповань противника для проведення наступальних дій ми поки не бачимо. Ситуацію ми контролюємо, вона під контролем", - сказав Полторак.

18 липня ватажок бойовиків "ДНР" Захарченко заявив про створення "Малоросії".

УНИАН