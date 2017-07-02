ГПУ: Італія не подавала запитів щодо Марківа

Італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту українського військового Віталія Марківа, якого там звинувачують у причетності до вбивства італійського фотокореспондента, ані із запитами щодо нього.

Про це сказав заступник генпрокурора Євген Єнін в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він зазначив, що в Україні допитали низку свідків, які щонайменше свідчать про наявний в той день перехресний обстріл.

"Водночас, жодної конкретної особи з того чи іншого боку, яка б могла вчинити пошкодження, не сумісні із життям, встановити слідству не вдалось. Більше того, італійські правоохронці не зверталися до нас ані з питаннями правової допомоги в контексті допиту того ж самого пана Марківа чи когось іншого. І, відповідно, жодних підстав вважати, що у пана Марківа можуть бути якість проблеми з Італією у цьому зв'язку, ми наразі не вважаємо можливим", - додав він.

Єнін повідомив, що після вихідних відбудуться переговори з італійською стороною щодо затриманого військового.

"У зв'язку з тим, що в Італії сьогодні вихідний день, попередньо домовлено, що в понеділок-вівторок відбудуться ці контакти, в яких ми поставимо додаткові питання. Крім того, ми перебуваємо на зв'язку з адвокатом пана Марківа, і на запитувану нами інформацію ми намагаємося здобути підтвердження, зокрема в тій частині, що пан Марків в цей день не перебував в зоні, де можна було б здійснити фізичне ураження пана Рокеллі", - зауважив заступник Генпрокурора.

25 травня 2014 року представники ОРДО повідомили, що під Слов’янськом у селі Андріївка були вбиті італійський журналіст Андреа Роккеллі та його перекладач – громадянин Росії Андрій Миронов.

Раніше Єнін повідомив, що українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Миронова.

"За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", - зазначив Єнін.

Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.