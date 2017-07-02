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Розвідка: окупанти в Криму не визнають права власності на землю

Неділя, 2 липня 2017, 13:28

Окупаційна влада Криму визнає недійсними документи про права власності на земельні ділянки, видані Україною до окупації півострова.

Про це повідомляє в неділю у Facebook Головне управління розвідки Міноборони.

Там заявили, що керівництво РФ нарощує заходи щодо подальшої розбудови військової інфраструктури на тимчасово окупованій території АР Крим, у т.ч. з порушенням майнових прав населення.

"Зокрема, у н.п. Любимівка підрозділи російських окупаційних військ проводять інженерні роботи щодо розширення військового містечка радіотехнічного полку. При цьому ігноруються права населення на володіння земельними ділянками та здійснюється руйнування їхніх приватних будівель", - йдеться в повідомленні.

У розвідці стверджують, що у відповідь на чисельні звернення громадян щодо протиправних дій російських військових, представники окупаційної влади та т.зв. "правоохоронних органів" заявляють про незаконне оформлення прав власності на земельні ділянки місцевими жителями, а документи, надані українською владою до окупації, визнають недійсними.

Українська правда

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Теми: Кримрозвідказемля
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