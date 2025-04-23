Столичний чиновник за $15 тисяч "не помітив" на орендованій землі будівлю, парковку і футбольне поле

Столичні правоохоронці викрили інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА у вимаганні з підприємця 15 000 доларів.

Джерело: Київська міська прокуратура, Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно поліція: "До 30-річного чиновника звернувся представник директора комерційної фірми із запитом на продовження оренди земельної ділянки площею близько 1200 квадратних метрів, розташованої у Деснянському районі Києва. Фігурант вирішив заробити і намагався "продати" дозвіл на оренду земельної ділянки".

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фото НПУ

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель відділу контролю за використанням та охороною земель управління інспекційного контролю Департаменту ресурсів КМДА Артема Лисенка.

Встановлено, що підприємець, який орендував земельну ділянку комунальної власності, звернувся до Київської міської ради щодо поновлення договору оренди, строк якого невдовзі спливав.

За даними слідства, столичний підприємець орендував земельну ділянку останні 10 років та відповідно до умов договору, мав використовувати її для створення "зеленої зони" без права забудови та огородження ділянки. Втім, під час перевірки вищевказаний інспектор виявив нецільове використання комунальної ділянки – орендар збудував на ній будівлю, футбольне поле та паркувальний майданчик.

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Для того щоб "закрити очі" на порушення та допомогти із продовженням договору оренди, службовець вимагав від представника фірми 15 000 доларів. Під час передачі обумовленої суми коштів правоохоронці затримали фігуранта.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.