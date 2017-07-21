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Гіркін заявив, що зброю для захоплення Слов'янська взяв в Криму

П'ятниця, 21 липня 2017, 04:36

Колишній лідер бойовиків на Донбасі, екс-кадровий ГРУшник РФ Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що гроші і зброю на захоплення Слов'янська він взяв в анексованому Криму.

Про це він сказав в ході дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним, передає "Медуза".

Так, на питання; "На чиї гроші ви зайняли Слов'янськ і де взяли зброю?, Гіркін відповів: "Зброю взяв в Криму, гроші там же".

При цьому Гіркін відмовився відповідати, чому перестав воювати на Донбасі.

"Я пішов з Донбасу, тому що мені було виставлено такі умови. Які умови, я вам сказати не можу. Як офіцер", - заявив він.

Екс-лідер бойовиків також поскаржився, що не отримував ніяких грошей за "службу".

 "Єдине, чим я можу виправдатися перед соратниками. Їм я теж не можу розповісти про умови, які мені пред'явили. Але я нічого не отримав ні за свою так звану втечу, ні за "службу". Я зараз живу так само як до Криму і навіть гірше. Живу на зарплату і військову пенсію", - сказав Гіркін.

Стрєлков у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.

Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Стрєлков з бойовиками утік у Донецьк.

Пізніше Стрєлков звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися в РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтрєлковРосіяДонбас
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