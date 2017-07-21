"Суд" у Криму відмовив українцю Балуху в повторних експертизах

Підконтрольний Росії так званий суд у Криму відхилив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха про повторне проведення експертиз.

Про це пише "Крим.Реалії".

"На черговому засіданні підконтрольного Росії Роздольненського районного суду у анексованому Криму у справі українського активіста Володимира Балуха той заявив відвід судді у зв'язку з упередженим ставленням до справи. Однак суд розцінив це твердження активіста як безпідставне", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розповідає видання, судді відхилили клопотання Балуха про повторне проведення експертиз, що, за словами його адвокатів, були проведені не в тому обсязі, якого вимагав захист.

Також суд не став відкладати дату наступного засідання, незважаючи на відсутність адвоката Балуха Дмитра Дінзе, який перебуває на навчанні.

Наступне засідання призначили на 14:00 24 липня.

Співробітники ФСБ Росії, викликані як свідки у справі Володимира Балуха, не з'явилися 20 липня на допит у суді. Відсутність силовиків пояснили відрядженням, при цьому саме судове засідання почалося із запізненням на годину.

Як повідомлялося, ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. Російські силовики заявили, що на горищі будинку, де живе активіст, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Також підконтрольна Кремлю влада Криму вимагає від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

На думку самого Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлена його відкритою проукраїнською позицією – на території будинку чоловіка на флагштоку постійно був прикріплений державний прапор України.