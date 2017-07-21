Затримано ще одного екс-беркутівця, що бив євромайданівців – юрист

Правоохоронці затримали колишнього спецназівця підрозділу "Беркут" за підозрою у нападі на активістів "Автомайдану" 2014 року.

Про це повідомляє в п'ятницю у Facebook адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська.

"Затримали ще одного беркутівця, якого розшукували по епізоду нападу на автомайдан 23.01.2014 року на вул. Щорса і Грушевського", - пише вона.

За словами Закревської, звати затриманого Лобода С.П.

Юрист повідомила, що запобіжний захід підозрюваному будуть обирати в п'ятницю, 21 липня, в Печерському районному суді Києва. Суддя у справі – В'ячеслав Підпалий.

Як повідомлялося, з березня 2015 року у суді перебувають звинувачення у переслідування активістів Майдану стосовно: колишніх голови Київської міської держадміністрації, двох заступників командирів полку МОП "Беркут", двох командирів та заступника командира різних рот ПМОП "Беркут", а з грудня 2016 року – щодо колишнього начальника управління громадської безпеки київської міліції. 12 підозрюваних оголошено в розшук.

За перший розгін Євромайдану повідомлено про підозру загалом 19 особам – у тому числі колишнім президенту України, секретарю Ради національної безпеки і оборони України та його заступнику, голові КМДА, начальнику ГУ МВС у Києві, його заступнику та іншим правоохоронцям.

Українська правда