На "Мотор Січі" пройшли обшуки через розтрати

У публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" виявили привласнення коштів, на об’єктах підприємства і у ключових осіб провели обшуки.

Про це повідомляє речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки НП виявлено злочинну схему розтрати коштів ПАТ "Мотор Січ", з подальшим їх привласненням", – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, "протягом 2013-2016 років службові особи ПАТ "Мотор Січ" придбали "сміттєві" цінні папери шляхом перерахування грошових коштів в сумі понад 350 млн грн на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому обготівковувалися через банківські установи".

"Станом на даний час завершено проведення обшуків на основних об’єктах та за місцями проживання ключових фігурантів, задіяних у протиправній схемі, наслідком яких є вилучення 500 тисяч доларів США та значного обсягу антикварних цінностей, щодо яких вирішується питання про арешт", – сказано в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, "Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.

Продукцію підприємства експлуатують на літаках та вертольотах у понад 120 країнах, зокрема в Росії.