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На адмінмежі з Кримом шахраї використовують вагітних жінок

П'ятниця, 21 липня 2017, 13:52

Прикордонники викрили хитромудру схему шахрайства на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

"Поки окупанти створюють штучні черги, не чисті на руку громадяни вишукують шахрайські схеми для отримання неправомірних коштів. Прикордонники Бердянського загону, які несуть службу в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар", виявили протиправну схему незаконного збагачення на позачерговому проїзді шляхом підсадки вагітних жінок", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що 20 липня на виїзд з материкової України поза чергою прибув автомобіль, в якому прямувало подружжя громадян України та ще одна українка, яка була вагітна. В ході перевірки прикордонники встановили, що вагітна жінка протягом останнього часу позачергово перетинала адмінмежу 5 разів на різних транспортних засобах.

"При цьому вже за 30-45 хвилин жінка поверталась пішки на материкову частину України. Крім того, з’ясовано, що вона зареєстрована в одному із населених пунктів Генічеського району (Херсонська область – ред.)", - зазначили прикордонники.

За їхніми словами, після цього випадку прикордонники більш прискіпливо почали слідкувати за пільговиками, яким надається право позачергового проїзду через КПВВ.

Українська правда

Теми: Кримкриміналкордон
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