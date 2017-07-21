САП просить заарештувати все майно Полякова і Розенблата

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати все майно народних депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата.



Про це "Українським новинам" сказав прокурор САП Максим Кравченко.



"Клопотання до суду вже подано, але рішення ще не винесено. Ми просимо накласти арешт на все майно обох підозрюваних. Все, що знайшли в реєстрах", – повідомив він.



За його словами, САП ініціює арешт майна, оскільки статті Кримінального кодексу, які інкримінуються депутатам, передбачають конфіскацію в разі обвинувального вироку суду.



Як відомо, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Розенблата у вигляді застави 7 млн ​​гривень, для Полякова - 0,3 млн гривень.