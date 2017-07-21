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СБУ викрила "конверт" на 75 млн, який працював із росіянами

П'ятниця, 21 липня 2017, 17:46

Служба безпеки викрила конвертаційний центр в Одесі, який надавав "послуги" мінімізації податків та переведення коштів у готівку.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімдесят п'ять мільйонів гривень припинили в Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба, організатори "конверту" створили низку фіктивних фірм, які надавали "послуги" мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку.

"Конвертцентр також активно співпрацював із російськими громадянами та підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах", - зазначають у СБУ.

Правоохоронці під час обшуків помешкань підозрюваних вилучили долари США еквівалентні 3 млн грн, печатки фіктивних фірм, документацію та десятки годинників і ювелірних виробів сумарною вартістю близько 250 тис. доларів, які скуповували для легалізації злочинних прибутків.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Теми: СБУ
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