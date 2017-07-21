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ОБСЄ продовжить моніторити кордон із РФ у пунктах "Гукове" й "Донецьк"

П'ятниця, 21 липня 2017, 18:01

Мандат місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску "Гукове" й "Донецьк" продовжено до 31 жовтня 2017 року.

Відповідне рішення Постійна рада ОБСЄ ухвалила 20 липня, інформує Міністерство закордонних справ України.

МЗС узяло це рішення до уваги.

"Розчаровані позицією Російською Федерації, яка залишається єдиною державою в ОБСЄ, що перешкоджає розширенню мандату місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей", – йдеться у повідомленні міністерства.

МЗС розцінює такі дії Росії як "свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України".

Делегація України в ОБСЄ дала інтерпретацію з цього приводу.

Вона наполягає на необхідності ретельного моніторингу ОБСЄ за українсько-російським кордоном.

"Це не справа "доброї волі" з боку Росії, а питання реалізації взятих на себе зобов'язань", – заявляє українська сторона.

"Закликаємо російську сторону до неухильного виконання взятих зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, у т.ч. щодо забезпечення всеохоплюючого та постійного моніторингу ОБСЄ на кордоні, що є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі", – йдеться у заяві. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄРосіяМЗС
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