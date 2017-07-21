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День в АТО: Кількість обстрілів зменшилась, але є поранений

П'ятниця, 21 липня 2017, 19:59

Проросійські бойовики протягом п'ятниці 5 разів порушили перемир’я.

Як повідомляє прес-центр АТО, вогнем у відповідь українські військові змусили противника припинити обстріли.

"На Маріупольському напрямку, близько опівночі, бандформування з мінометів різних калібрів били по українських захисниках у Водяному. На Луганському напрямку ворожі вогневі провокації зафіксовані у районі селищ Донець та Кримське", - сказано у повідомленні.

Водночас приблизно о 2 ночі внаслідок обстрілу позицій ЗСУ поблизу Новгородського, що на Донецькому напрямку, вогнепальне поранення отримав боєць сил АТО.

"Варто додати, що денне затишшя нерідко бандформування використовують для підготовки нічних провокацій. У той же час, відзначимо, сили АТО перебувають у повній бойовій готовності до будь-яких агресивних дій противника", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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