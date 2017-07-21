До України вдруге за місяць прибуває спецпредставник Держдепу США
П'ятниця, 21 липня 2017, 21:57
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до України 21 липня.
Про це у п'ятницю ввечері повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією, протягом тижневого відрядження Волкер відвідає схід України, Київ, потім Францію, Бельгію, Австрію та Великобританію.
В Україні спецпредставник Держдепу має провести переговори з офіційними особами, членами моніторингових місій та "тими, хто постраждав від російської агресії".
Він також зустрінеться з офіційними особами Європейського Союзу, НАТО та ОБСЄ.
Волкер відвідував Київ раніше цього місяця разом з державним секретарем Рексом Тіллерсоном.
Українська правда