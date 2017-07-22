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Доба в АТО: 11 обстрілів, загинув один український військовий

Субота, 22 липня 2017, 07:36

Попри зменшення кількості збройних провокацій в зоні АТО, поодинокі обстріли з боку проросійських бойовиків призвели до загибелі одного бійця ЗСУ і поранення ще двох. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир’я.

На Маріупольському напрямку, бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по опорних пунктах ЗСУ поблизу Гнутового та Широкиного.

Зазначається, що тут вогнем у відповідь сили АТО примусили противника дотримуватись режиму тиші. 

На Донецькому напрямку вогневі провокації незаконних збройних формувань зафіксовані в районі селища Верхньоторецьке та на шахті Бутівка. 

На Луганському напрямку, близько 18 години, злочинці двічі обстріляли з гранатомета і міномета позиції ЗСУ у Кримському.

Крім того, як повідомлялося, близько 21 години, злочинці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних жителів Мар’їнки. Внаслідок цього обстрілу 4 місцевих, серед яких двоє дітей, отримали поранення.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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