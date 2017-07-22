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На Закарпатті двох українців судитимуть за провокаційні стели угорською

Субота, 22 липня 2017, 10:19

До Ужгородського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт відносно двох українців, яких звинувачують у державній зраді за встановлення на Закарпатті агітаційних стел угорською мовою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Там уточнили, що в липні цього року слідчим Управління СБ України в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області повідомлено про підозру двом громадянам України у вчиненні державної зради, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, (ч. 1 ст. 111 КК України).

 
Всі фото з сайту Mukachevo.net

"Йдеться про встановлення та подальшого інсценізованого знищення агітаційних стел на території Берегівського та Виноградівського районах Закарпатської області з написами угорською мовою: "Берегівський район. Земля угорської мови" та "Угорці вітають у Виноградівському районі" з метою подальшого висвітлення вказаної акції у проросійських ЗМІ, з провокаційною метою, в інтересах посилення напруження в регіоні, створення хибної уяви щодо дискримінації та утискання угорськомовного населення Закарпатської області", - повідомили в прокуратурі.

 

Санкція ст. 111 КК України передбачає покарання позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Теми: ЗакарпаттяУгорщинасепаратизмпрокуратура
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