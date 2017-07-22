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Субота в АТО: 2 нічних обстріли, вздовж лінії розмежування тихо

Субота, 22 липня 2017, 19:05

У суботу, 22 липня у зоні проведення АТО у світлу пору доби вздовж лінії розмежування обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"День спокою. Саме так можна охарактеризувати 22 липня у зоні проведення АТО", - зазначили у штабі.

За даними військових, у попередні дні бойовики нарощували вогневі провокації і за добу в середньому фіксувалось до 30 випадків порушення перемир’я.

"Два нічних обстріли позицій сил АТО поблизу Кримського та Широкино були близько 2 ночі і характеризувались як не прицільні. Ще один раз бандформування відкрили вогонь з гранатомету близько 17:00 в районі с.Донець", - повідомили у штабі. 

Теми: АТОДонбас
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