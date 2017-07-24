У Техасі виявлено вантажівку з тілами 8 нелегальних мігрантів

Поліція Техасу виявила 38 осіб в кузові вантажівки без води при сорокаградусній спеці, 8 з них були вже мертві.

Про це пише DW.com.

Вантажівка була виявлена 23 липня. 8 людей загинули від зневоднення і теплового удару. Ще 30 осіб, яких утримували в тому ж причепі, були доставлені в лікарні. 17 з них знаходяться в дуже важкому стані, один потерпілий пізніше помер. Згідно з повідомленнями преси, йдеться про нелегальних мігрантів.

"Ми розслідуємо випадок злочинної контрабанди людьми", - заявив начальник поліції міста Сан Антоніо Вільям Макманус, який назвав те, що трапилося "жахливою трагедією".

Температура на півдні Техасу в ці дні сягала майже 40 градусів, в причепі не було ні системи кондиціонування повітря, ні води.

"Це щастя, що ми не знайшли у вантажівці 38 трупів", - уточнив глава місцевої поліції.

Водій вантажівки затриманий у зв'язку з розслідуванням.

До моменту прибуття поліції, викликаної співробітником магазину, на парковці якого стояла вантажівка, імовірно кілька десятків людей, які перевозилися в кузові, втекли. Всього, за розповідями свідків, в ньому могло перебувати до сотні мігрантів. Кілька людей зізналися, що вони прибули з Мексики, серед тих, хто вижив було щонайменше чотири підлітка від 10 до 17 років.

Нагадаємо, схожа трагедія сталася в серпні 2015 року на території Австрії, де було знайдено покинуту вантажівку з тілами 71 біженця, які задихнулися, намагаючись потрапити в країну. У зв'язку з цим прокуратура Угорщини пред'явила звинувачення 11 особам.