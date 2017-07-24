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На Київщині поліція вилучила склад боєприпасів

Понеділок, 24 липня 2017, 05:35

У селі Войтове Згурівського району Київської області правоохоронці виявили схрон боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Київській області.

Про боєприпаси правоохоронці дізналися після того, як 38-річна безробітна місцева жителька замість металобрухту зібрала в сусідському нежилому будинку боєприпаси, а коли принесла їх додому, для подальшої здачі в пункт прийому металобрухту, наляканий чоловік викликав поліцейських і вказав на місце знахідки.

"Правоохоронці виявили в обваленому будинку, власниця якого проживає за кордоном, прихований арсенал боєприпасів: майже 3 тисячі патронів калібру 7,62, 2 заряджені РПГ-22, 2 РГД, 9 запалів УДЗ та 3 сигнальні патрони 40 мм", - йдеться в повідомленні.

Вилучене направлено на відповідні експертизи. Тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання боєприпасів.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Теми: зброяКиївська областьполіція
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