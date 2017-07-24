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Науковий керівник Путіна став доларовим мільйонером

Понеділок, 24 липня 2017, 11:58

Ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко, який прославився як людина, під керівництвом якої колись захистив кандидатську дисертацію президент Росії Володимир Путін, вже не перший рік виявляється найбагатшим серед керівників російських вузів.

Про це 24 липня пише видання "Ведомости".

За 2016 році Литвиненко задекларував дохід в 195,7 млн ​​руб. проти 277 млн ​​руб. роком раніше.

Для порівняння: за даними РБК, у ректора РАНГіДС Володимира Мау, який йде за ним, в 2016 році дохід був втричі менше - 64,5 млн руб.

Але декларації Литвиненка відображають лише малу частину його статків. У 2017 році ректор став доларовим мільярдером, довівши в квітні свою частку в одному з найбільших в світі виробника добрив, компанії "Фосагро", до 19,35% акцій.

Станом на минулу п'ятницю вартість цього пакета становила 59,9 млрд руб. ($ 1,01 млрд). Литвиненко - другий за величиною співвласник "Фосагро" після засновника компанії, екс-сенатора від Мурманської області Андрія Гур'єва і його сім'ї: вони контролюють 48,48% акцій.

На третьому місці - колишній гендиректор, член ради директорів компанії Ігор Антошин з 7,07%, ще 25,1% акцій у вільному обігу.

При цьому 62-річний Литвиненко все життя пропрацював в гірничому університеті. Можливо, бізнес у нього і був. Але навіть якщо і так, то невеликий: за даними "СПАРК-Інтерфаксу", повному тезці ректора гірничого університету належало 22% в фірмі "Кребс", зареєстрованої в сел. Толмачево Лужского району Ленінградської області зі статутним капіталом 5000 руб.

Фірма існувала з 1992 по 2009 р і спеціалізувалася на виробництві пиломатеріалів, залізничних і трамвайних шпал.

"Це був його бізнес, пам'ятаю, він часто брав мене з собою в якийсь великий цех, там було багато різного устаткування, часто звучало "деревообробка", – згадує 34-річна дочка Литвиненка Ольга. Колись вона працювала з батьком, але пізніше посварилася. Партнером тезки Литвиненка по "Кребсу" з 20% був Микола Проскуряков – так само звали попереднього ректора гірничого університету.

Сам Литвиненко мало розповідав про себе і свої активи журналістам - в його офіційній біографії не вказано навіть місце народження.

Відмовився він відповідати і на питання журналістів "Ведомостей".

Теми: РосіяПутін
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