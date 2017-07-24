У ГПУ спростували наявність справ на "кривдників Ляшка"

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань не зареєстровано кримінальних проваджень щодо співробітників НАЗК у справі лідера Радикальної партії Олега Ляшка про сумісництво посад.

Про це повідомила "Українській правді" у понеділок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Зараз такого провадження у ЄРДР немає", - сказала Сарган.

Окрім того вона зазначила, що Ляшко написав заяву на ім’я Нацполіції з проханням порушити провадження проти співробітників Національної агенції з питань запобігання корупції.

Раніше нардеп-"радикал" Ігор Мосійчук у своєму Facebook стверджував, що Нацполіція порушила справу проти посадовців НАЗК.

"Як стало відомо Національна поліція порушила кримінальне провадження стосовно посадових осіб НАЗК, які фальсифікували адмінпротокол про корупційне правопорушення відносно народного депутата України, лідера Радикальної партії Олега Ляшка", - написав він.

Як відомо, 21 липня суд закрив справу проти Ляшка щодо сумісництва, яку порушила НАЗК.

Печерський суд розглядав подання НАЗК щодо лідера "радикалів". НАЗК звинувачувала його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".

Олег Твердь для УП