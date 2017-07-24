Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розборки зі стріляниною в Дніпрі: 1 загиблий, 6 поранених

Понеділок, 24 липня 2017, 22:57

У Дніпрі на проспекті Гагаріна в результаті з'ясування стосунків між двома групами одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомили в прес-службі ГУ ГНПУ в Дніпропетровській області ввечері в понеділок, дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, однак, після того, як не змогли досягти компромісу, почалася стрілянина.

"Одна людина загинула", - підтвердили в поліції.

Як стало відомо "Інтерфакс-Україна", ще 6 осіб з вогнепальними пораненнями були доставлені в обласну лікарню ім. Мечникова.

"Двоє перебувають у важкому стані. Лікарі оперують двох. Потерпілі надійшли з вогнепальними пораненнями ніг, голови, живота", - підтвердили лікарі.

По області оголошено перехоплення зниклих з місця події інших учасників конфлікту. Перехожі не постраждали.

Теми: Дніпрокримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: