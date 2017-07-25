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Трамп вивчить законопроект конгресу з новими санкціями проти РФ

Вівторок, 25 липня 2017, 06:57

Президент США Дональд Трамп має намір детально вивчити проект закону, підготовлений конгресом, в якому поряд з односторонніми санкціями проти Ірану і КНДР передбачені більш суворі обмежувальні заходи відносно Росії.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Він (Трамп) планує вивчити законопроект, щоб розібратися, що він із себе представляє", - заявила вона журналістам у відповідь на питання, чи підтримує президент цей проект закону.

За її словами, Трамп хоче розібратися, чи буде введення нових санкцій проти Росії "гарною угодою" для американського народу.

У той же час вона підтвердила, що президент не має наміру скасовувати вже введені санкції.

Раніше Сандерс повідомляла, що Білий дім підтримує законопроект про додаткові санкції проти Росії і продовжить працювати над тим, щоб санкції були введені.

Теми: СШАсанкції
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