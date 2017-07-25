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"Топазу" знову продовжили арешт - до 23 вересня

Вівторок, 25 липня 2017, 22:38

Київський райсуд Харкова на засіданні у вівторок продовжив до 23 вересня запобіжний захід для антимайданівця Ігоря Кромського, відомого на прізвисько "Топаз".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб, до 23 вересня", - розповіли в прокуратурі.

Наступне засідання суду призначене на 11 вересня.

Як повідомлялося, харків'янин Кромський був учасником охорони антимайдану в Маріїнському парку в Києві.

Став відомий за позивним "Топаз" після появи в інтернеті відео, знятого в таборі антимайдану.

Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки", і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його Кромського: "Топаз, дай команду!".

Кромський був затриманий 28 березня 2014 року в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.

29 березня 2014 року Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

7 квітня 2014 року Кромський втік з-під домашнього арешту.

25 квітня співробітники Служби безпеки України затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

26 квітня 2014 року Київська райсуд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжувалися.

9 вересня 2014 року в Київському райсуді Харкова відбулося попереднє слухання у справі щодо Кромського, якого звинувачують за ч.1,2 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст .110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України. Суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід обвинуваченому і продовжив арешт ще на 60 днів.

12 вересня 2014 року Київська райсуд Харкова змінив Кромському запобіжний захід на особисте зобов'язання і повернув обвинувальний акт у прокуратуру.

3 жовтня 2014 року обвинувальний акт щодо Кромського був повторно направлений в Київський райсуд Харкова.

18 грудня 2014 року Київська райсуд Харкова за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід щодо Кромського на утримання під вартою без можливості внесення застави.

Теми: судЄвромайдан
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