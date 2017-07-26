Доба в АТО: 22 обстріли, бойовики застосували танк

За минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-терористичні угруповання продовжували порушувати мирні домовленості, обстрілюючи сили АТО здебільшого зі стрілецької зброї і гранатометів. У свою чергу, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Так, з 18 години і до опівночі, найбільша кількість обстрілів зафіксована на Луганському напрямку.

Противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети по українських укріпленнях неподалік Станиці Луганської, Троїцького та Кримського.

По селищу Новозванівка бандформування двічі вели вогонь з озброєння БМП і мінометів калібру 82 мм. А близько 23 години ворожий міномет калібру 120 мм працював у районі Новотошківського.

На Донецькому напрямку, наприкінці доби, бойовики двічі вели вогонь зі стрілецької зброї по шахті Бутівка. З гранатометів по – Луганському і Кам’янці. А майже опівночі випустили 19 мін калібру 82 мм по українських захисниках неподалік селища Піски.

На Маріупольському напрямку злочинці з танку били по опорному пункту сил АТО під Красногорівкою.