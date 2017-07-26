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На Прикарпатті отруїлися 34 людини, більшість іноземці

Середа, 26 липня 2017, 11:01

У відпочинковому комплексі "Сяйво Карпат", що у селі Красноїлля Івано-Франківської області, отруїлися щонайменше 34 людини.

Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської облдержадміністрація.

"Станом на 18.00 (25 липня - ред.) за інформацією "К Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", до Верховинської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння поступило 34 особи, з них 26 дітей та 8 дорослих", - зазначає прес-служба.

При цьому серед отруєних: 14 громадян Німеччини, 11 - Польщі та 9 українців.

"Стан потерпілих середньої та легкої важкості. Всього у відпочинковому закладі перебувало близько 152 осіб. Причина отруєння людей, прізвища осіб встановлюються", - додають в адміністрації.

Українська правда

Теми: Івано-Франківська область
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