У Держдепі США кажуть, що надання зброї України не розглядається

У Державному департаменті США заявили, що питання щодо можливого надання оборонного озброєння Україні не розглядається, але Вашингтон не виключає надання озброєння.

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Гетер Науерт, відповідаючи на запитання, чи розглядає вже Вашингтон питання про можливе постачання оборонного озброєння.

"Іноді автори головних новин йдуть попереду історії. Була така новина, де йшлося, що ми в процесі розгляду (рішення про надання озброєння Україні - Ред.) того, що ви тільки що описали.

Ми ще не в ньому (процесі - Ред.). Дозвольте мені викреслити слово "ще". Ми не в процесі. Сполучені Штати не надавали оборонного озброєння, і не виключають того, що воно буде надано українцям", - заявила вона.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив BBC, що Вашингтон активно розглядає питання щодо надання зброї для боротьби проти проросійських бойовиків на сході України.

Європейська правда