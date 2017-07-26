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День в АТО: 9 обстрілів, один поранений, ЗСУ відстрілювалися

Середа, 26 липня 2017, 18:20

Проросійські бойовики протягом середи 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Один український військовий отримав поранення.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш гаряче було в районі Красногорівки, що Маріупольському напрямку, де близько 5 та 6 години ранку, а також о 16-ій незаконні збройні формування били по укріпленнях ЗСУ з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та великокаліберних кулеметів.

"На Луганському напрямку зі стрілецької зброї злочинці обстріляли українські опорні пункти "неподалік Новозванівки, Донця, Катеринівки. На Донецькому напрямку, о 10 годині, бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських захисниках у районі Авдіївки", - сказано у повідомленні.

Сили АТО, згідно з інформацією, відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: АТО
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